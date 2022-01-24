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Учёные заметили необычное поведение у бурых медведей после спячки

Действия хищников связаны с необходимостью искать добычу. При этом оказалось, что у косолапых в этот период особые предпочтения.

24 января, 15:03

© Pixabay

После спячки бурые медведи сразу меняют место обитания. Они перебираются поближе к территории, где встречаются олени и лоси, у которых как раз весной рождается много детёнышей, выяснили учёные из Леонского университета в Испании и их коллеги из Великобритании, Норвегии и Швеции. Об этом они рассказали в статье в журнале Diversity.

Обычно медведи скрываются в лесах. Однако после спячки они идут на риск и выходят на открытые пространства, где обитают олени и лоси. Здесь хищники отлавливают детёнышей. Так, один из медведей, за которым велось наблюдение, всего за месяц утащил 38 оленят, а за следующий — 18 лосят. По мнению авторов исследования, данные могут помочь в определении причин снижения популяции копытных. И главное — помочь найти способы решения этого вопроса.

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Ранее Лайф писал: учёные выяснили, что пандам не удаётся сбросить вес из-за бактерий кишечника. Зато это может компенсировать пухлым медведям недостаток питательных веществ зимой, когда не остаётся ничего, кроме как жевать листья растений.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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