Учёные заметили необычное поведение у бурых медведей после спячки

После спячки бурые медведи сразу меняют место обитания. Они перебираются поближе к территории, где встречаются олени и лоси, у которых как раз весной рождается много детёнышей, выяснили учёные из Леонского университета в Испании и их коллеги из Великобритании, Норвегии и Швеции. Об этом они рассказали в статье в журнале Diversity.

Обычно медведи скрываются в лесах. Однако после спячки они идут на риск и выходят на открытые пространства, где обитают олени и лоси. Здесь хищники отлавливают детёнышей. Так, один из медведей, за которым велось наблюдение, всего за месяц утащил 38 оленят, а за следующий — 18 лосят. По мнению авторов исследования, данные могут помочь в определении причин снижения популяции копытных. И главное — помочь найти способы решения этого вопроса.