WSJ: Германия с приходом нового канцлера Шольца перестала слушаться США
По мнению автора материала, на это указывают разногласия между странами по поводу "Северного потока – 2" и недавние события вокруг Украины.
Олаф Шольц. Фото © Instagram / bundeskanzler
С приходом к власти нового канцлера Олафа Шольца Германия перестала слушаться США, о чём, в частности, говорит и отказ ФРГ поставлять оружие Киеву, написал журналист Дэвид Готард в статье для американской газеты The Wall Street Journal. По его мнению, Берлин больше не является надёжным партнёром Вашингтона, в ситуации противостояния двух сверхдержав она выбрала собственные интересы.
"На вопрос о приостановке "Северного потока – 2" министр обороны [в правительстве] господина Шольца ответила: "Мы не должны втягивать "Северный поток – 2" в этот конфликт". Министр иностранных дел Анналена Бербок может выступать против трубопровода, но это лишь один голос в кабинете министров. А Шольц призвал к "квалифицированному новому началу" в отношениях с [президентом РФ Владимиром] Путиным", — отметил Готард.
Аналитик также обратил внимание на то, что Германия в последнее время начала активно сотрудничать с Пекином. Вашингтон это не поддерживает и оценивает как "отсутствие заботы о демократическом международном порядке".
Напомним, что ранее власти Германии отказали Эстонии в праве передачи Украине вооружения, которое Таллин некогда получал от Берлина. Кроме того, комментируя отношения Москвы и Киева, командующий ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия. Он также был разочарован тем, что ФРГ не позволяет и другим государствам помогать Киеву в вопросе вооружения.
Комментариев: 0