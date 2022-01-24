WSJ: Германия с приходом нового канцлера Шольца перестала слушаться США

С приходом к власти нового канцлера Олафа Шольца Германия перестала слушаться США, о чём, в частности, говорит и отказ ФРГ поставлять оружие Киеву, написал журналист Дэвид Готард в статье для американской газеты The Wall Street Journal. По его мнению, Берлин больше не является надёжным партнёром Вашингтона, в ситуации противостояния двух сверхдержав она выбрала собственные интересы.

"На вопрос о приостановке "Северного потока – 2" министр обороны [в правительстве] господина Шольца ответила: "Мы не должны втягивать "Северный поток – 2" в этот конфликт". Министр иностранных дел Анналена Бербок может выступать против трубопровода, но это лишь один голос в кабинете министров. А Шольц призвал к "квалифицированному новому началу" в отношениях с [президентом РФ Владимиром] Путиным", — отметил Готард.