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WSJ: Германия с приходом нового канцлера Шольца перестала слушаться США

По мнению автора материала, на это указывают разногласия между странами по поводу "Северного потока – 2" и недавние события вокруг Украины.

24 января, 14:51
<p>Олаф Шольц. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXTRMVJOjmt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bundeskanzler</a></p>

Олаф Шольц. Фото © Instagram / bundeskanzler

С приходом к власти нового канцлера Олафа Шольца Германия перестала слушаться США, о чём, в частности, говорит и отказ ФРГ поставлять оружие Киеву, написал журналист Дэвид Готард в статье для американской газеты The Wall Street Journal. По его мнению, Берлин больше не является надёжным партнёром Вашингтона, в ситуации противостояния двух сверхдержав она выбрала собственные интересы.

"На вопрос о приостановке "Северного потока – 2" министр обороны [в правительстве] господина Шольца ответила: "Мы не должны втягивать "Северный поток – 2" в этот конфликт". Министр иностранных дел Анналена Бербок может выступать против трубопровода, но это лишь один голос в кабинете министров. А Шольц призвал к "квалифицированному новому началу" в отношениях с [президентом РФ Владимиром] Путиным", отметил Готард.

Аналитик также обратил внимание на то, что Германия в последнее время начала активно сотрудничать с Пекином. Вашингтон это не поддерживает и оценивает как "отсутствие заботы о демократическом международном порядке".

Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить отказ ФРГ поставлять оружие

Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить отказ ФРГ поставлять оружие

Напомним, что ранее власти Германии отказали Эстонии в праве передачи Украине вооружения, которое Таллин некогда получал от Берлина. Кроме того, комментируя отношения Москвы и Киева, командующий ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия. Он также был разочарован тем, что ФРГ не позволяет и другим государствам помогать Киеву в вопросе вооружения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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