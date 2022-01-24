Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы "Русского радио" и "Землян"
Там подчеркнули, что видеохостингу ранее были переданы документы, подтверждающие права на опубликованные материалы.
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Роскомнадзор обратился к представителям видеохостинга "Ютуб" с требованием разблокировать каналы радиостанции "Русское радио" и музыкальной группы "Земляне", забаненные якобы за нарушения авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"24 января Роскомнадзор направил администрации "Ютуба" письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио", — говорится в заявлении ведомства.
Там подчеркнули, что компания, которой принадлежит российская радиостанция, направляла видеохостингу документы, подтверждающие права на материалы, опубликованные на ютуб-канале. В связи с этим Роскомнадзор призвал "Ютуб" разъяснить свои действия. В службе также добавили, что блокировка видеохостингом каналов является не чем иным, как актом цензуры, что нарушает российское законодательство.
Напомним, что о блокировке ютуб-каналов радиостанции "Русское радио" и группы "Земляне" стало известно сегодня. В "Русской медиагруппе", которой принадлежит радио, заявили, что они продвигают культуру России с позиции патриотизма, что, по мнению компании, и могло стать причиной блокировки.
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