Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы "Русского радио" и "Землян"

Роскомнадзор обратился к представителям видеохостинга "Ютуб" с требованием разблокировать каналы радиостанции "Русское радио" и музыкальной группы "Земляне", забаненные якобы за нарушения авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"24 января Роскомнадзор направил администрации "Ютуба" письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио", — говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что компания, которой принадлежит российская радиостанция, направляла видеохостингу документы, подтверждающие права на материалы, опубликованные на ютуб-канале. В связи с этим Роскомнадзор призвал "Ютуб" разъяснить свои действия. В службе также добавили, что блокировка видеохостингом каналов является не чем иным, как актом цензуры, что нарушает российское законодательство.