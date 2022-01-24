Суд арестовал сознавшихся в убийстве семьи под Омском подростков

Суд отправил под арест 14-летнюю девочку и её 17-летнего парня, которые ранее сознались в жестоком убийстве семьи школьницы в деревне Юрьевка Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Под стражей они проведут как минимум ближайшие два месяца.