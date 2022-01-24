Суд арестовал сознавшихся в убийстве семьи под Омском подростков
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, в СИЗО они проведут ближайшие два месяца.
Подозреваемые в убийстве © Telegram / SHOT
Суд отправил под арест 14-летнюю девочку и её 17-летнего парня, которые ранее сознались в жестоком убийстве семьи школьницы в деревне Юрьевка Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Под стражей они проведут как минимум ближайшие два месяца.
"Судьёй Куйбышевского районного суда города Омска рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца 14-летней девочки и её 17-летнего друга, подозреваемых в совершении убийства матери, отчима и сестры подозреваемой девочки", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК. На допросе девочка призналась, что не любила отчима за то, что он её избивал.
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