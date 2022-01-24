В Белгороде спасатели сняли шестиклассницу с козырька балкона на 11-м этаже

В Белгороде удалось спасти девочку, которая залезла на козырёк балкона на 11-м этаже. Как стало известно SHOT , по некоторым данным, у школьницы имеются особенности развития.

Шестиклассница "прогуливалась" по козырьку балкона на 11-м этаже, когда её заметили местные жители и вызвали спасателей. Около 10 минут начальник караула местной пожарной части уговаривал шестиклассницу отойти от края и придвинуться ближе к нему. После того как девочка послушалась, он успел схватить её и затащить обратно в квартиру. Спасённая была в шоковом состоянии и не могла объяснить своё поведение.