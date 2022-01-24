Путин провёл переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем
Собеседник поблагодарил российского лидера за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин созвонился с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем и обсудил дальнейшую координацию действий в соответствии с принципами стратегического партнёрства. Подробности переговоров сообщили в пресс-службе Кремля.
"Проведён обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией", — уточнили в пресс-службе Кремля.
Лидеры двух стран также затронули вопросы дальнейшей координации действий России и Кубы на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания. Путин и Диас-Канель подтвердили взаимный настрой на тесную совместную работу по укреплению отношений двух государств и договорились об активизации контактов на различных уровнях.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" продолжает работать в комбинированном режиме. По его словам, при очных встречах главы государства принимаются все необходимые меры санитарной безопасности.
Комментариев: 0