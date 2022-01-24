Путин провёл переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем

Президент России Владимир Путин созвонился с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем и обсудил дальнейшую координацию действий в соответствии с принципами стратегического партнёрства. Подробности переговоров сообщили в пресс-службе Кремля.

"Проведён обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией", — уточнили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран также затронули вопросы дальнейшей координации действий России и Кубы на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания. Путин и Диас-Канель подтвердили взаимный настрой на тесную совместную работу по укреплению отношений двух государств и договорились об активизации контактов на различных уровнях.