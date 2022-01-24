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Путин провёл переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем

Собеседник поблагодарил российского лидера за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.

24 января, 15:55

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин созвонился с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем и обсудил дальнейшую координацию действий в соответствии с принципами стратегического партнёрства. Подробности переговоров сообщили в пресс-службе Кремля.

"Проведён обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Президент Кубы поблагодарил за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией", — уточнили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран также затронули вопросы дальнейшей координации действий России и Кубы на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания. Путин и Диас-Канель подтвердили взаимный настрой на тесную совместную работу по укреплению отношений двух государств и договорились об активизации контактов на различных уровнях.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" продолжает работать в комбинированном режиме. По его словам, при очных встречах главы государства принимаются все необходимые меры санитарной безопасности.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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