"Выжившую добил ударом по голове": На допросе убийца в красках описал детали кровавой расправы над семьёй под Омском
Сначала школьница хотела усыпить родителей снотворным, но парень сам предложил их зарезать. Он подготовился и купил в магазине мусорные мешки, чтобы потом вывозить трупы, а также взял с собой нож.
Подозреваемые в убийстве трёх человек под Омском © Telegram / SHOT
Стали известны подробности жестокой расправы над семьёй в селе Юрьевка Омской области, где от рук 17-летнего парня погибли мать, отец и их дочь-инвалид. На допросе он детально рассказал, как расправлялся с семьёй своей девушки по её просьбе. Показания парня опубликовало издание kp.ru, ссылаясь на источник, близкий к следствию.
Как уточняется, девочка просила парня убить собственных родителей не раз. Сначала школьница хотела отравить их снотворным, а своими мыслями делилась с возлюбленным. Причём он отметил, что отговаривать её от преступления не пытался, а лишь поддерживал в этом.
"Спрашивала у меня, можно ли их отравить, превысив дозу снотворного. Трупы мы должны были увезти и выбросить в заброшенном здании в бочки с маслом", — рассказал на допросе юноша.
21 января молодые люди проводили время на местной дискотеке и вновь обговаривали возможные варианты убийства взрослых. В этот раз парень сам предложил их зарезать. Он рассказал, что после гулянки купил в магазине мусорные мешки, чтобы потом вывозить трупы, и пошёл к приятелю. Там подросток уснул, а проснувшись, сразу направился воплощать жестокий план в реальность. Он пришёл домой к девочке, взяв с собой нож с деревянной ручкой. В дом, где в это время мирно спала вся семья, его пустила сама виновница произошедшего.
По словам парня, сначала он напал на отца семейства, но тот оказал сопротивление. Они какое-то время толкались, но в итоге юноша нанёс мужчине множественные ножевые ранения. Следующей жертвой расправы малолетнего хулигана стала 35-летняя женщина, которая в это время пряталась в детской. Он ударил жертву ножом в живот, после чего та убежала в коридор. Парень не стал догонять женщину, а принялся за самую беззащитную и лёгкую добычу — десятилетнюю девочку.
"Встала на колени на кровати, я схватил её и перерезал горло", — сказал молодой человек.
После этого он отправился добивать женщину, которая пыталась открыть дверь с веранды, но сбежать не успела. Парень снова несколько раз ударил её ножом, а затем вернулся в комнату к девочке, которая оказалась ещё жива. Парень решил это исправить и ударил её по голове и лицу деревянной ручкой ножа.
После зверской расправы преступник зашёл на кухню, там была его возлюбленная и её маленький брат. Молодой человек отправил их к соседям и велел рассказать, что на семью напал неизвестный мужчина и всех порезал. Затем изверг вышел из дома и добил всё ещё живую мать семейства, а после направился избавляться от улик и скрывать следы своего преступления. По дороге он выкинул нож, а также закинул в стирку свою кровавую одежду и сжёг свои носки, поскольку убийство совершал разутым.
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Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК. На допросе девочка призналась, что не любила отчима за то, что он её избивал.
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