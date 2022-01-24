Стали известны подробности жестокой расправы над семьёй в селе Юрьевка Омской области, где от рук 17-летнего парня погибли мать, отец и их дочь-инвалид. На допросе он детально рассказал, как расправлялся с семьёй своей девушки по её просьбе. Показания парня опубликовало издание kp.ru, ссылаясь на источник, близкий к следствию.

Как уточняется, девочка просила парня убить собственных родителей не раз. Сначала школьница хотела отравить их снотворным, а своими мыслями делилась с возлюбленным. Причём он отметил, что отговаривать её от преступления не пытался, а лишь поддерживал в этом.

"Спрашивала у меня, можно ли их отравить, превысив дозу снотворного. Трупы мы должны были увезти и выбросить в заброшенном здании в бочки с маслом", — рассказал на допросе юноша.

21 января молодые люди проводили время на местной дискотеке и вновь обговаривали возможные варианты убийства взрослых. В этот раз парень сам предложил их зарезать. Он рассказал, что после гулянки купил в магазине мусорные мешки, чтобы потом вывозить трупы, и пошёл к приятелю. Там подросток уснул, а проснувшись, сразу направился воплощать жестокий план в реальность. Он пришёл домой к девочке, взяв с собой нож с деревянной ручкой. В дом, где в это время мирно спала вся семья, его пустила сама виновница произошедшего.

По словам парня, сначала он напал на отца семейства, но тот оказал сопротивление. Они какое-то время толкались, но в итоге юноша нанёс мужчине множественные ножевые ранения. Следующей жертвой расправы малолетнего хулигана стала 35-летняя женщина, которая в это время пряталась в детской. Он ударил жертву ножом в живот, после чего та убежала в коридор. Парень не стал догонять женщину, а принялся за самую беззащитную и лёгкую добычу — десятилетнюю девочку.

"Встала на колени на кровати, я схватил её и перерезал горло", — сказал молодой человек.

После этого он отправился добивать женщину, которая пыталась открыть дверь с веранды, но сбежать не успела. Парень снова несколько раз ударил её ножом, а затем вернулся в комнату к девочке, которая оказалась ещё жива. Парень решил это исправить и ударил её по голове и лицу деревянной ручкой ножа.