В Госдуме создали рабочую группу по проблеме нападения бродячих собак на детей

В Госдуме создана рабочая группа по предотвращению случаев нападения бродячих собак на людей. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил в своём телеграм-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Группу возглавил первый зампред Комитета по экологии Владимир Бурматов. Он и его коллеги совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами проведут анализ правоприменительной практики и выработают предложения по изменению текущего законодательства.