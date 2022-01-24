В Госдуме создали рабочую группу по проблеме нападения бродячих собак на детей
Депутаты совместно с регионами и экспертами должны будут подготовить изменения в законодательство, которые позволят урегулировать ситуацию, в том числе со стороны оказания помощи самим животным.
В Госдуме создана рабочая группа по предотвращению случаев нападения бродячих собак на людей. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил в своём телеграм-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Группу возглавил первый зампред Комитета по экологии Владимир Бурматов. Он и его коллеги совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами проведут анализ правоприменительной практики и выработают предложения по изменению текущего законодательства.
"Речь идёт о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов", — проинформировал Володин.
Лайф уже сообщал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на местных жителей, в том числе на детей. Буквально сегодня стало известно, что на Сахалине бездомные собаки напали на двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске на днях мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Но, пожалуй, самая громкая трагедия последних дней произошла в Забайкалье, где в селе Домна 22 января семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы. Разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих животных.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально разобраться в случаях нападения бродячих собак на детей в ряде регионов России и представить доклад о следственных действиях.
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