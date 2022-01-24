В Госдуме создали рабочую группу по проблеме нападения бродячих собак на детей

Депутаты совместно с регионами и экспертами должны будут подготовить изменения в законодательство, которые позволят урегулировать ситуацию, в том числе со стороны оказания помощи самим животным.

В Госдуме создана рабочая группа по предотвращению случаев нападения бродячих собак на людей. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил в своём телеграм-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Группу возглавил первый зампред Комитета по экологии Владимир Бурматов. Он и его коллеги совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами проведут анализ правоприменительной практики и выработают предложения по изменению текущего законодательства.

"Речь идёт о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов", — проинформировал Володин.