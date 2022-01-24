В Москве усилят проверки за соблюдением антиковидных мер в ТЦ, ресторанах и клубах

Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах, а также концертных залах Москвы в связи с ростом заболеваемости "омикроном". Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"В связи с распространением нового штамма "омикрон" мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан", — сказал Данчиков ТАСС.

Кроме того, выборочно проверят выполнение требования об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. Он напомнил, что в случае выявления фактов несоблюдения установленных требований, нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП РФ, которой предусмотрен штраф для юридических лиц до одного миллиона рублей или приостановка деятельности по решению суда.