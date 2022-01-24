В Москве усилят проверки за соблюдением антиковидных мер в ТЦ, ресторанах и клубах
Кроме того, выборочно проверят выполнение требования об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах, а также концертных залах Москвы в связи с ростом заболеваемости "омикроном". Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
"В связи с распространением нового штамма "омикрон" мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан", — сказал Данчиков ТАСС.
Кроме того, выборочно проверят выполнение требования об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников. Он напомнил, что в случае выявления фактов несоблюдения установленных требований, нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП РФ, которой предусмотрен штраф для юридических лиц до одного миллиона рублей или приостановка деятельности по решению суда.
Напомним, нынешний подъём заболеваемости связан с новым вариантом ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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