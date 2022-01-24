Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады о Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным антироссийским угаром высказывание вице-премьера Канады Христи Фриланд о "проваленной работе с российской пропагандистской машиной" на востоке Украины. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Захарова отметила, что 19 января состоялся семинар "Угроза дальнейшему российскому захвату Украины и канадская роль в её защите", где выступила Фриланд. Вице-премьер на мероприятии "наговорила много чего", но самым "интересным" было высказывание о провале "работы с российской пропагандистской машиной на востоке Украины, не имеющей доступа к западным СМИ".

"Вице-премьер канадского правительства Христя Фриланд зашлась в очередном антироссийском угаре", — написала она в публикации.

При этом она обратила внимание на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в 2019 году хотел помочь наладить работу европейских журналистов на западной стороне линии соприкосновения в Донбассе. Захарова отметила, что власти непризнанных республик на востоке Украины также заинтересованы в этом контакте. Она задалась вопросом, почему представители европейских СМИ не едут в Донбасс.