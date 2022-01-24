Группа дипломатов из Восточной Европы устроила драку в ресторане в Берлине

Полиция Берлина начала расследование после драки, в которой, предположительно, участвовали дипломаты из Восточной Европы. Известно о четырёх пострадавших, среди них — одна женщина. Об этом сообщает Bild.

"Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", — приводит издание слова менеджера заведения.

Инцидент произошёл накануне вечером. Шумная компания сначала весело отдыхала, уже на улице произошла ссора. Видимо, кто-то из присутствующих решил доказать свою правоту кулаками — и завязалась потасовка. Полиции предстоит установить всех участников драки, а также их дипломатический статус.