Порошенко не сдал загранпаспорт несмотря на решение суда
Прокуроры ранее просили арестовать политика, чтобы у него не было возможности скрыться от следствия, но его отпустили.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время заседания в Печерском районном суде. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко не выполнил предписание Печерского районного суда Киева о сдаче своих паспортов, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.
"Порошенко обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данный долг подозреваемый не выполнил", — уточнили в ведомстве.
При этом адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook написал, что его подзащитный сдал свои паспорта.
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Ранее Печерский районный суд Киева постановил отпустить бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Это самая мягкая мера пресечения из всех возможных. Политика, которого 17 января задержали в аэропорту сразу по прилёте в Киев, подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Прокуроры просили суд арестовать Порошенко с миллиардным залогом и обязательством сдать паспорта, но его отпустили просто так, без залога.
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