Порошенко не сдал загранпаспорт несмотря на решение суда

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко не выполнил предписание Печерского районного суда Киева о сдаче своих паспортов, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

"Порошенко обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данный долг подозреваемый не выполнил", — уточнили в ведомстве.

При этом адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook написал, что его подзащитный сдал свои паспорта.