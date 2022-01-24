Столтенберг заявил о перспективе развёртывания дополнительных боевых групп НАТО на восточном фланге
По словам генсека альянса, союзники "не поступятся своими базовыми принципами", включая право на защиту стран – членов НАТО.
Военные силы НАТО. Фото © Getty Images / Till Rimmele
Североатлантический альянс приступил к усилению своего военного присутствия на восточном фланге и изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп НАТО. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Мы начали усиление восточного фланга альянса, изучаем возможность развёртывания там дополнительных боевых групп НАТО", — сказал он на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции.
Столтенберг утверждает, что НАТО "выступает за диалог с Россией, но не поступится своими базовыми принципами", включая право на защиту стран – членов альянса.
Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Генсек организации Йенс Столтенберг поприветствовал эти усилия союзников и заявил, что альянс "продолжит принимать все необходимые меры для защиты".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны.
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