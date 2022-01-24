Иммунолог Костинов рассказал о рецепторах, на которых оседает "омикрон"
По его словам, при заражении этим штаммом болезнь обычно не начинается с высокой температуры, поэтому если таковая появилась, то, скорее всего, речь идёт о гриппе.
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Коронавирусная инфекция, в частности штамм "омикрон", попадает в организм человека через нос и глаза. Именно на слизистых этих органов есть все условия, чтобы вирус закрепился и хорошо себя чувствовал. Об этом рассказал заведующий лабораторией Института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог, доктор наук, профессор Михаил Костинов.
"Заражение происходит воздушно-капельным путём через слизистые: нос, глаза. На этой слизистой есть рецепторы, где оседает вирус и начинается воспалительный процесс", — объяснил он в интервью радио "Комсомольская правда".
Эксперт добавил, что "омикрон" обычно не начинается с высокой температуры, поэтому если таковая появилась, то, скорее всего, речь идёт о гриппе. Он также напомнил о важности ревакцинации. При этом иммунолог отметил, что неважно, каким препаратом человек привит, — защита будет от всех штаммов коронавируса. Спустя 9–12 месяцев после полной вакцинации "Спутником" защита от омикрон-штамма составляет около 75%, а после ревакцинации "Спутником лайт" в течение 2–3 месяцев она достигает 100%.
Ранее Лайф писал, что врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что аэрозоль, который выделяет инфицированный "омикроном" при дыхании, распространяется по всему помещению от пола до потолка. Таким образом, высокий рост не сможет защитить от заражения, но он может влиять на распространение коронавируса.
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