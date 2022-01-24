Иммунолог Костинов рассказал о рецепторах, на которых оседает "омикрон"

Коронавирусная инфекция, в частности штамм "омикрон", попадает в организм человека через нос и глаза. Именно на слизистых этих органов есть все условия, чтобы вирус закрепился и хорошо себя чувствовал. Об этом рассказал заведующий лабораторией Института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог, доктор наук, профессор Михаил Костинов.

"Заражение происходит воздушно-капельным путём через слизистые: нос, глаза. На этой слизистой есть рецепторы, где оседает вирус и начинается воспалительный процесс", — объяснил он в интервью радио "Комсомольская правда".

Эксперт добавил, что "омикрон" обычно не начинается с высокой температуры, поэтому если таковая появилась, то, скорее всего, речь идёт о гриппе. Он также напомнил о важности ревакцинации. При этом иммунолог отметил, что неважно, каким препаратом человек привит, — защита будет от всех штаммов коронавируса. Спустя 9–12 месяцев после полной вакцинации "Спутником" защита от омикрон-штамма составляет около 75%, а после ревакцинации "Спутником лайт" в течение 2–3 месяцев она достигает 100%.