Столтенберг в ответ на предложения РФ заявил, что альянс оставит двери открытыми

НАТО на предложение России по обязательству о нерасширении ответит, что двери альянса останутся открытыми. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии.

"Россия настаивает на нерасширении НАТО ни на какую страну… Наше послание будет, что двери НАТО останутся открытыми", — сказал Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные не могут игнорировать действия НАТО вблизи границ страны. Заявления альянса об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряжённость в сфере безопасности, подчеркнул представитель Кремля.