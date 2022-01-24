Столтенберг в ответ на предложения РФ заявил, что альянс оставит двери открытыми
Об этом он сказал по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии. К слову, в Стокгольме ранее опровергли сообщения о планах вступить в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA
НАТО на предложение России по обязательству о нерасширении ответит, что двери альянса останутся открытыми. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии.
"Россия настаивает на нерасширении НАТО ни на какую страну… Наше послание будет, что двери НАТО останутся открытыми", — сказал Столтенберг.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные не могут игнорировать действия НАТО вблизи границ страны. Заявления альянса об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряжённость в сфере безопасности, подчеркнул представитель Кремля.
Как сообщал Лайф, НАТО утром 24 января объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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