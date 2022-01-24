НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минске допустили попытку Польши захватить белорусского пограничника

В связи с этим военнослужащим был отдан приказ применять оружие без предупреждения, отметил глава Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

24 января, 19:36
<p>© ТАСС / EPA</p>

© ТАСС / EPA

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о планах Польши захватить военнослужащего республики. Об этом он сказал в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Когда я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника, я отдал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие", — отметил Лаппо.

Польша 25 января начинает строительство забора на границе с Белоруссией

Польша 25 января начинает строительство забора на границе с Белоруссией

Он добавил, что у Варшавы есть цель спровоцировать белорусскую сторону "на какие-то ответные меры". По словам главы Погранкомитета, это будут мелкие провокации.

Напомним, 19 января Белоруссия обвинила польских пограничников в нарушении границы. Причём поляки умудрились перейти в соседнюю страну два раза за день.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации страны.

Лукашенко обвинил власти США в подталкивании Белоруссии к войне

Лукашенко обвинил власти США в подталкивании Белоруссии к войне

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1