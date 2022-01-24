В Минске допустили попытку Польши захватить белорусского пограничника
В связи с этим военнослужащим был отдан приказ применять оружие без предупреждения, отметил глава Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.
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Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о планах Польши захватить военнослужащего республики. Об этом он сказал в эфире телеканала "Беларусь-1".
"Когда я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника, я отдал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие", — отметил Лаппо.
Он добавил, что у Варшавы есть цель спровоцировать белорусскую сторону "на какие-то ответные меры". По словам главы Погранкомитета, это будут мелкие провокации.
Напомним, 19 января Белоруссия обвинила польских пограничников в нарушении границы. Причём поляки умудрились перейти в соседнюю страну два раза за день.
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