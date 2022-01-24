В Минске допустили попытку Польши захватить белорусского пограничника

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о планах Польши захватить военнослужащего республики. Об этом он сказал в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Когда я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника, я отдал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие", — отметил Лаппо.

Он добавил, что у Варшавы есть цель спровоцировать белорусскую сторону "на какие-то ответные меры". По словам главы Погранкомитета, это будут мелкие провокации.