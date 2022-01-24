Мятежные военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в свои руки и роспуске кабмина

Военные мятежники в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки. Об этом сообщает портал leFaso.

Группа из 14 военнослужащих вышла в эфир государственного телевидения и объявила о переходе власти к "Патриотическому движению за охрану и восстановление" (ПДОВ). Возглавит данную структуру подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

"Патриотическое движение для защиты и восстановления" приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристиана Каборе. Решение было принято с единственной целью — позволить нашей стране <...> объединить все силы, чтобы бороться за территориальную целостность своей страны", — заявили мятежники, подчеркнув, что Каборе оказался неспособным объединить народ и эффективно противостоять угрозам в области безопасности.

Также военные объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ. С 21:00 до 05:00 по всей стране действует комендантский час. По словам мятежников, захват власти был произведён без насилия, все задержанные находятся в безопасном месте.