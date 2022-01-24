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Мятежные военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в свои руки и роспуске кабмина

Также они заявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ. С 21:00 до 05:00 по всей стране действует комендантский час.

24 января, 19:20
<p>Мятежники, захватившие власть в Буркина-Фасо © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1272161603297901" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rtburkina</a></p>

Мятежники, захватившие власть в Буркина-Фасо © Facebook / rtburkina

Военные мятежники в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки. Об этом сообщает портал leFaso.

Группа из 14 военнослужащих вышла в эфир государственного телевидения и объявила о переходе власти к "Патриотическому движению за охрану и восстановление" (ПДОВ). Возглавит данную структуру подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

"Патриотическое движение для защиты и восстановления" приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристиана Каборе. Решение было принято с единственной целью — позволить нашей стране <...> объединить все силы, чтобы бороться за территориальную целостность своей страны", — заявили мятежники, подчеркнув, что Каборе оказался неспособным объединить народ и эффективно противостоять угрозам в области безопасности.

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Также военные объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ. С 21:00 до 05:00 по всей стране действует комендантский час. По словам мятежников, захват власти был произведён без насилия, все задержанные находятся в безопасном месте.

Напомним, 23 января государственные радио и телевидение сообщили, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. В одном из них содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку госпереворота. По данным СМИ, мятежники освободили его. В социальных сетях появились сообщения о якобы захвате власти военными. Правительство страны опровергло эту информацию, заверив, что армия остаётся верной президенту. Однако после в СМИ со ссылкой на западноафриканского дипломата и источники в службах безопасности появилась информация, что военные, устроившие бунт и стрельбу, задержали Рока Марка Кристиана Каборе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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