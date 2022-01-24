Мятежные военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в свои руки и роспуске кабмина
Также они заявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ. С 21:00 до 05:00 по всей стране действует комендантский час.
Мятежники, захватившие власть в Буркина-Фасо © Facebook / rtburkina
Военные мятежники в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки. Об этом сообщает портал leFaso.
Группа из 14 военнослужащих вышла в эфир государственного телевидения и объявила о переходе власти к "Патриотическому движению за охрану и восстановление" (ПДОВ). Возглавит данную структуру подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.
"Патриотическое движение для защиты и восстановления" приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристиана Каборе. Решение было принято с единственной целью — позволить нашей стране <...> объединить все силы, чтобы бороться за территориальную целостность своей страны", — заявили мятежники, подчеркнув, что Каборе оказался неспособным объединить народ и эффективно противостоять угрозам в области безопасности.
Также военные объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ. С 21:00 до 05:00 по всей стране действует комендантский час. По словам мятежников, захват власти был произведён без насилия, все задержанные находятся в безопасном месте.
Напомним, 23 января государственные радио и телевидение сообщили, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. В одном из них содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку госпереворота. По данным СМИ, мятежники освободили его. В социальных сетях появились сообщения о якобы захвате власти военными. Правительство страны опровергло эту информацию, заверив, что армия остаётся верной президенту. Однако после в СМИ со ссылкой на западноафриканского дипломата и источники в службах безопасности появилась информация, что военные, устроившие бунт и стрельбу, задержали Рока Марка Кристиана Каборе.
Комментариев: 0