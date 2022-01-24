В МИД России выразили беспокойство осложнением ситуации в Буркина-Фасо
По данным ведомства, пострадавших россиян в ходе протестных акций и столкновений с полицией нет. Гражданам РФ также порекомендовали временно отложить поездки.
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В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, внимательно следит за её развитием, а также рассчитывает на скорейшую стабилизацию.
"В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на её скорейшую стабилизацию", — говорится в сообщении МИД.
По данным министерства, пострадавших россиян в ходе протестных акций и столкновений с полицией нет. Гражданам РФ также порекомендовали временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо в связи с накалённой обстановкой.
Напомним, 23 января государственное радио и телевидение сообщило, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. В одном из них содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку госпереворота. В социальных сетях появились сообщения о якобы захвате власти военными. Правительство страны опровергло эту информацию, заверив, что армия остаётся верной президенту. Однако после в СМИ со ссылкой на западноафриканского дипломата и источники в службах безопасности появилась информация, что военные, устроившие бунт и стрельбу, задержали Рока Марка Кристиана Каборе.
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