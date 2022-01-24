В МИД России выразили беспокойство осложнением ситуации в Буркина-Фасо

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, внимательно следит за её развитием, а также рассчитывает на скорейшую стабилизацию.

"В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на её скорейшую стабилизацию", — говорится в сообщении МИД.

По данным министерства, пострадавших россиян в ходе протестных акций и столкновений с полицией нет. Гражданам РФ также порекомендовали временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо в связи с накалённой обстановкой.