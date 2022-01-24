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Главы МИД Евросоюза призвали Россию продолжить переговоры с ОБСЕ и НАТО

По словам Борреля, коллективные дипломатические усилия с целью убедить Москву пойти путём диалога ещё идут.

24 января, 17:26
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС призывают Москву продолжать переговоры по вопросам безопасности в рамках ОБСЕ и Совета Россия – НАТО (СРН).

"Коллективные дипломатические усилия с целью убедить Россию пойти путём диалога продолжатся. Мы призываем Россию продолжать взаимодействие в рамках ОБСЕ и СРН", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель: Решения по возможным санкциям против России сегодня приняты не будут

Боррель: Решения по возможным санкциям против России сегодня приняты не будут

Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО, которое длилось больше четырёх часов. А 21 января прошла встреча Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всё ещё ждёт ответ на свои предложения от США и НАТО.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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