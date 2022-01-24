Главы МИД Евросоюза призвали Россию продолжить переговоры с ОБСЕ и НАТО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС призывают Москву продолжать переговоры по вопросам безопасности в рамках ОБСЕ и Совета Россия – НАТО (СРН).

"Коллективные дипломатические усилия с целью убедить Россию пойти путём диалога продолжатся. Мы призываем Россию продолжать взаимодействие в рамках ОБСЕ и СРН", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.