Главы МИД Евросоюза призвали Россию продолжить переговоры с ОБСЕ и НАТО
По словам Борреля, коллективные дипломатические усилия с целью убедить Москву пойти путём диалога ещё идут.
Фото © Shutterstock
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС призывают Москву продолжать переговоры по вопросам безопасности в рамках ОБСЕ и Совета Россия – НАТО (СРН).
"Коллективные дипломатические усилия с целью убедить Россию пойти путём диалога продолжатся. Мы призываем Россию продолжать взаимодействие в рамках ОБСЕ и СРН", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО, которое длилось больше четырёх часов. А 21 января прошла встреча Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всё ещё ждёт ответ на свои предложения от США и НАТО.
Комментариев: 0