Польша 25 января начинает строительство забора на границе с Белоруссией

На границе Польши с Белоруссией построят забор высотой более пяти метров, работы начнутся 25 января, сообщила журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

"В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией", — сказала она.

Михальская отметила, что подготовительные работы уже ведутся какое-то время, а завтра территория будет передана исполнителям. Закончить строительство заграждения планируют в июне. Длина забора из стали составит 186 километров, а высота — 5,5 метра. Также известна сумма контракта — около 160 миллионов долларов, средства выделены из бюджета Польши.