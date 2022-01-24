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Польша 25 января начинает строительство забора на границе с Белоруссией

Закончить работы по возведению планируют в июне. Длина заграждения составит 186 километров, а высота — 5,5 метра.

24 января, 17:04
<p>Патрулирование польско-белорусской границы возле села Кодень. Фото © ТАСС / EPA / Wojtek Jargilo</p>

Патрулирование польско-белорусской границы возле села Кодень. Фото © ТАСС / EPA / Wojtek Jargilo

На границе Польши с Белоруссией построят забор высотой более пяти метров, работы начнутся 25 января, сообщила журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

"В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией", — сказала она.

Михальская отметила, что подготовительные работы уже ведутся какое-то время, а завтра территория будет передана исполнителям. Закончить строительство заграждения планируют в июне. Длина забора из стали составит 186 километров, а высота — 5,5 метра. Также известна сумма контракта — около 160 миллионов долларов, средства выделены из бюджета Польши.

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Напомним, что в начале января погранстража Польши подписала договор о строительстве стены на границе с Белоруссией.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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