Польша 25 января начинает строительство забора на границе с Белоруссией
Закончить работы по возведению планируют в июне. Длина заграждения составит 186 километров, а высота — 5,5 метра.
Патрулирование польско-белорусской границы возле села Кодень. Фото © ТАСС / EPA / Wojtek Jargilo
На границе Польши с Белоруссией построят забор высотой более пяти метров, работы начнутся 25 января, сообщила журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.
"В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией", — сказала она.
Михальская отметила, что подготовительные работы уже ведутся какое-то время, а завтра территория будет передана исполнителям. Закончить строительство заграждения планируют в июне. Длина забора из стали составит 186 километров, а высота — 5,5 метра. Также известна сумма контракта — около 160 миллионов долларов, средства выделены из бюджета Польши.
Напомним, что в начале января погранстража Польши подписала договор о строительстве стены на границе с Белоруссией.
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