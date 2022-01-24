Великобритания отказалась отправлять войска на Украину

"Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдёт дальше", — подчеркнул он.

Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.