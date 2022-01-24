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Великобритания отказалась отправлять войска на Украину

Однако в Правительстве Соединённого Королевства настроены наказать Москву при негативном развитии событий санкциями.

24 января, 17:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ukdefencejournal/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UK Defence Journal</a></p>

Фото © Facebook / UK Defence Journal

Великобритания не собирается отправлять на Украину боевые подразделения армии в случае эскалации ситуации на востоке страны, заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона газете Telegraph.

"Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдёт дальше", — подчеркнул он.

Столтенберг заявил о перспективе развёртывания дополнительных боевых групп НАТО на восточном фланге

Столтенберг заявил о перспективе развёртывания дополнительных боевых групп НАТО на восточном фланге

Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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