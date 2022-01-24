Столтенберг: НАТО не принимало решения об эвакуации сотрудников с Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация продолжает оценивать обстановку вокруг Украины и обмениваться информацией по ситуации с партнёрами. При этом он отметил, что решение об эвакуации сотрудников альянса из офисов в Киеве не принималось.

"Это должно быть решение национальных властей, мы обмениваемся информацией между союзниками и нашими партнёрами. У нас есть персонал в Киеве в двух офисах. Мы не принимали решение о выводе сотрудников, работающих в НАТО в Киеве", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии.