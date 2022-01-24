Столтенберг: НАТО не принимало решения об эвакуации сотрудников с Украины
Он уточнил, что у Североатлантического альянса есть персонал в двух офисах в столице Незалежной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / Hannibal Hanschke
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация продолжает оценивать обстановку вокруг Украины и обмениваться информацией по ситуации с партнёрами. При этом он отметил, что решение об эвакуации сотрудников альянса из офисов в Киеве не принималось.
"Это должно быть решение национальных властей, мы обмениваемся информацией между союзниками и нашими партнёрами. У нас есть персонал в Киеве в двух офисах. Мы не принимали решение о выводе сотрудников, работающих в НАТО в Киеве", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии.
Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
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