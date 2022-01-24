Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что Харьков захвачен не будет. Так он отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который счёл, что этот город первым падёт в неравной схватке в случае "нападения российских военных".

"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!" — написал Кличко в "Телеграм".