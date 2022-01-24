"Захвата не будет!": Кличко отреагировал на заявление Зеленского об угрозе "оккупации" Харькова
Политик собирается созвать Ассоциацию городов страны, чтобы проработать меры по обороне от внешней "агрессии".
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / ZUMA
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что Харьков захвачен не будет. Так он отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который счёл, что этот город первым падёт в неравной схватке в случае "нападения российских военных".
"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!" — написал Кличко в "Телеграм".
Чтобы обсудить территориальную оборону Украины от российских "захватчиков", Кличко созывает 28 января в Киеве Ассоциацию городов страны. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях очень важна координация действий местных властей с центром.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение России может начаться с захвата Харькова под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан не поддаваться панике и заверил, что Харьков даст "твёрдый отпор потенциальному захватчику". Позже пресс-секретарь украинского лидера уточнил, что президент имел ввиду некий "гипотетический сценарий".
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