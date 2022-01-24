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Канцлер ФРГ поддержал отставку главкома ВМС из-за слов о Крыме

Офицер сказал, что полуостров никогда не вернётся под контроль Киева, а спустя сутки лишился своей должности.

24 января, 19:05
<p>Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / Michael Kappeler</p>

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / Michael Kappeler

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что слова немецкого бывшего главкома Военно-морских сил вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернётся под контроль Украины, противоречат официальной позиции правительства страны.

"Высказывания, которые сделал вице-адмирал, не отражают представления федерального правительства, и потому его отставка является приемлемой", — подчеркнул Шольц на брифинге в Берлине.

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Напомним, ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. После этого МИД Украины потребовал от ФРГ опровергнуть высказывание Шёнбаха, слова вице-адмирала также вызвали критику в МИД и Минобороны Германии. На фоне скандала Шёнбах подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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