В Подмосковье хаски вцепился в лицо четырёхлетнему мальчику на глазах у матери

В подмосковной Коломне на 4-летнего мальчика напала собака породы хаски, когда он шёл с мамой и братом по парку. Ребёнок госпитализирован с травмами лица, ему проведена операция по пересадке кожи, и он останется в больнице до конца января.

"Собака подошла не ко мне, не к старшему сыну, а к младшему — и накинулась. Сразу в него вцепилась, повалила его. <…> Мама шла с ребёнком, она вызвала нам скорую, и нас увезли в больницу", — рассказала мать дошкольника в беседе с телеканалом "360".

По её словам, хаски выглядела ухоженной и откормленной. Женщина решила, что собака потерялась, и подозвала животное, чтобы сфотографировать и разместить в соцсетях. Отбить сына от хаски она пыталась кулаками и криками. Теперь мальчику, возможно, потребуется и психологическая помощь.