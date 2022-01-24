Замглавы ГИБДД Кузин объяснил автомобилистам тонкости прохождения техосмотра

Владельцы автомобилей, которые используют транспортные средства в личных целях, несмотря на то что обязательный техосмотр ранее был отменён, должны оформлять диагностическую карту в случае внесения изменений в конструкцию машины и при купле-продаже авто. Об этом журналистам рассказал замглавы ГИБДД РФ Владимир Кузин.

По его словам, когда собственник машины подаёт документ о регистрационных действиях, то в перечне этих документов есть необходимость предоставления диагностической карты. Она изготавливается в электронном виде и хранится в единой информационной системе технического осмотра.

"В случае, когда собственник ТС приобрёл автомобиль, но у него срок более четырёх лет, в этой ситуации обязательно должна быть предоставлена диагностическая карта, в случае когда собственник ТС владеет этим автомобилем более четырёх лет и меняется собственник при продаже, то в этом случае точно так же предоставляется диагностическая карта. И также она предоставляется тогда, когда происходит изменение в конструкции ТС, независимо от года выпуска", — отметил Кузин.

Также замглавы ГИБДД добавил, что сотрудник ведомства имеет право проверять техосмотр автомобиля даже при предъявлении диагностической карты, если видны неисправности машины — нет болтов на колёсах, валяется кардан сзади, течёт тормозная жидкость. Кроме того, как утверждает Кузин, отсутствие техосмотра у автомобилей, у которых он должен быть, будут фиксировать дорожные камеры фото- и видеофиксации, работать они начнут только после всех подготовительных действий.

"Что касается автоматической фиксации, то теоретически такая возможность есть, но на сегодняшний день есть определённые трудности, связанные с переходом на единый федеральный компонент, в части федеральных баз", — резюмировал замглавы ГИБДД.