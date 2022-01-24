"Феерическая история": Захарова возмутилась фейком о просьбе Си Цзиньпина Путину не атаковать Украину
Дипломат пришла в негодование от того, какого уровня эта дезинформация. Это ведь не просто неподтверждённый факт, но и невозможнейшая и несуразнейшая глупость.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Getty Images / EuropaNewswire / Gado
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала феерическим фейком публикацию агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине.
"Была на днях просто феерическая, фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Она пришла в возмущение от того, какого уровня эта дезинформация. Это не просто факт неподтверждённый, а невозможнейшая, несуразнейшая глупость, негодует дипломат. Она призналась, что не ожидала подобного от такого агентства, как Bloomberg. По наблюдениям Захаровой, раньше оно "было менее податливым на подобные виды пропихиваемых утечек, но сейчас, видимо, сдалось".
При этом дипломат отметила, что для написания публикации агентство даже не отправляло никаких запросов представителям пресс-служб президента или МИД. Хотя, по её словам, они находятся на связи с высокопоставленными российскими чиновниками практически круглосуточно по любому вопросу.
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники распространило информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы предложил президенту России Владимиру Путину отсрочить "нападение" на Украину до конца зимней Олимпиады – 2022 в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал публикацию клеветой. Он счёл это попытками в том числе очернить зимнюю Олимпиаду в Пекине.
Комментариев: 0