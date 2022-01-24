Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала феерическим фейком публикацию агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине.

"Была на днях просто феерическая, фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она пришла в возмущение от того, какого уровня эта дезинформация. Это не просто факт неподтверждённый, а невозможнейшая, несуразнейшая глупость, негодует дипломат. Она призналась, что не ожидала подобного от такого агентства, как Bloomberg. По наблюдениям Захаровой, раньше оно "было менее податливым на подобные виды пропихиваемых утечек, но сейчас, видимо, сдалось".

При этом дипломат отметила, что для написания публикации агентство даже не отправляло никаких запросов представителям пресс-служб президента или МИД. Хотя, по её словам, они находятся на связи с высокопоставленными российскими чиновниками практически круглосуточно по любому вопросу.