Глава СНБО Данилов не видит поводов для паники на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания ведомства призвал журналистов снизить накал, отметив, что поводов для паники в настоящее время в стране нет.

"В СМИ появляется очень много военной беллетристики. Я просил бы вас, друзья, немного сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны", — обратился секретарь СНБО к прессе.

Данилов напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко созвал совещание градоначальников для обсуждения способов защиты Украины. Он подчеркнул, что для этих целей у Незалежной есть вооружённые силы.