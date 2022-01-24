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Глава СНБО Данилов не видит поводов для паники на Украине

Он напомнил о назначенном Кличко совещании градоначальников и отметил, что для защиты Незалежной есть вооружённые силы.

24 января, 18:00
<p>Алексей Данилов. Кадр из видео © Faceook / <a href="https://www.facebook.com/apostrophe.ua/videos/199766709032134" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Апостроф"</a></p>

Алексей Данилов. Кадр из видео © Faceook / "Апостроф"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания ведомства призвал журналистов снизить накал, отметив, что поводов для паники в настоящее время в стране нет.

"В СМИ появляется очень много военной беллетристики. Я просил бы вас, друзья, немного сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны", — обратился секретарь СНБО к прессе.

Данилов напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко созвал совещание градоначальников для обсуждения способов защиты Украины. Он подчеркнул, что для этих целей у Незалежной есть вооружённые силы.

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Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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