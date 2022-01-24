Сенатор Башкин предрёк провал попытки оспорить полномочия делегации России в ПАСЕ

Полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут оспорены, поскольку подобные попытки традиционно проваливаются. Об этом заявил член делегации, представитель Астраханской области в Совфеде Александр Башкин.

"Думаю, эти инициативы традиционно провалят, и они будут отклонены при голосовании", — приводит слова сенатора РИА "Новости".

По его словам, чтобы предложение Украины и Польши лишить российскую делегацию полномочий вступило в силу, его должны поддержать минимум 30 парламентариев из пяти стран. При этом он отметил, что подобные попытки предпринимаются регулярно, как правило, в начале каждого года.