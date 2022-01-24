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Сенатор Башкин предрёк провал попытки оспорить полномочия делегации России в ПАСЕ

По его словам, чтобы предложение украинского и литовского парламентариев прошло, его должны поддержать минимум 30 делегатов из пяти стран.

24 января, 18:27

Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото © Wikipedia

Полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут оспорены, поскольку подобные попытки традиционно проваливаются. Об этом заявил член делегации, представитель Астраханской области в Совфеде Александр Башкин.

"Думаю, эти инициативы традиционно провалят, и они будут отклонены при голосовании", — приводит слова сенатора РИА "Новости".

По его словам, чтобы предложение Украины и Польши лишить российскую делегацию полномочий вступило в силу, его должны поддержать минимум 30 парламентариев из пяти стран. При этом он отметил, что подобные попытки предпринимаются регулярно, как правило, в начале каждого года.

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Ранее литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и украинский депутат Евгений Кравчук, которые являются членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), предложили оспорить полномочия российской делегации. По большинству голосов участников сессии предложение было принято.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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