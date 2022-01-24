Экс-глава МИД Польши: "Газпром" мастерски обыграл нашу энергокомпанию

Польша проиграла в борьбе с "Газпромом" из-за некомпетентности руководителей собственных госпредприятий, а именно своей энергокомпании PGNiG, уверен экс-министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

"Когда людей <…> в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. "Газпром" мастерски обыграл PGNiG", — заявил он в интервью Biznes Alert.

Дипломат напомнил, что в Польше при прежнем правительстве были построены СПГ-терминалы, чтобы диверсифицировать поставки газа и не бояться "шантажа" России. Однако нынешняя правящая партия "отправилась в казино и решила сыграть на газовых котировках", подчеркнул бывший министр.

В итоге Польша, по словам Сикорского, лишилась за полтора года четырёх миллиардов долларов из-за роста спотовых цен на газ. В этом вина нефтегазового концерна PGNiG, считает он. Он подчеркнул, что покупать голубое топливо надо там, где выгодно, вне зависимости от страны добычи, а не заниматься политизацией процесса.