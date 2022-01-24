НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Нет причин для паники": Зеленский заявил, что держит ситуацию на Украине под контролем

Об этом президент Незалежной сообщил после совещания СНБО, итогом которого стали "не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы" для общества и граждан.

24 января, 18:33
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / POOL / STEFANIE LOOS</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / POOL / STEFANIE LOOS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая обстановка в стране и ситуация вокруг неё находится под контролем. По его словам, нет никаких причин для паники.

"Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: всё под контролем, причин для паники нет", — сказал глава Незалежной по итогам заседания СНБО в обращении на телеканале "Рада".

"Захвата не будет!": Кличко отреагировал на заявление Зеленского об угрозе "оккупации" Харькова

"Захвата не будет!": Кличко отреагировал на заявление Зеленского об угрозе "оккупации" Харькова

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение России может начаться с захвата Харькова под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан не поддаваться панике и заверил, что Харьков даст "твёрдый отпор потенциальному захватчику". Позже пресс-секретарь украинского лидера уточнил, что президент имел в виду некий "гипотетический сценарий".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1