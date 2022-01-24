"Нет причин для паники": Зеленский заявил, что держит ситуацию на Украине под контролем
Об этом президент Незалежной сообщил после совещания СНБО, итогом которого стали "не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы" для общества и граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / POOL / STEFANIE LOOS
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая обстановка в стране и ситуация вокруг неё находится под контролем. По его словам, нет никаких причин для паники.
"Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: всё под контролем, причин для паники нет", — сказал глава Незалежной по итогам заседания СНБО в обращении на телеканале "Рада".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение России может начаться с захвата Харькова под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан не поддаваться панике и заверил, что Харьков даст "твёрдый отпор потенциальному захватчику". Позже пресс-секретарь украинского лидера уточнил, что президент имел в виду некий "гипотетический сценарий".
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