Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая обстановка в стране и ситуация вокруг неё находится под контролем. По его словам, нет никаких причин для паники.

"Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: всё под контролем, причин для паники нет", — сказал глава Незалежной по итогам заседания СНБО в обращении на телеканале "Рада".