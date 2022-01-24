Глава СНБО отметил отсутствие оснований для заявлений о масштабном наступлении на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил отсутствие оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Незалежную. Об этом он сказал на брифинге по итогам состоявшегося заседания СНБО.

"Ещё раз скажу, что мы не видим каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Это невозможно даже физически. Есть ли передвижения российских войск на их территории? Да, есть, и для нас это не новость. Может быть, это новость для наших иностранных партнёров", — объяснил Данилов.