Глава СНБО отметил отсутствие оснований для заявлений о масштабном наступлении на Украину
Данилов заявил, что передвижения российских войск на их же территории есть, но это для Киева не новость.
Фото © Facebook / Олексій Данілов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил отсутствие оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Незалежную. Об этом он сказал на брифинге по итогам состоявшегося заседания СНБО.
"Ещё раз скажу, что мы не видим каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Это невозможно даже физически. Есть ли передвижения российских войск на их территории? Да, есть, и для нас это не новость. Может быть, это новость для наших иностранных партнёров", — объяснил Данилов.
Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
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