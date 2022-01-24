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Глава СНБО отметил отсутствие оснований для заявлений о масштабном наступлении на Украину

Данилов заявил, что передвижения российских войск на их же территории есть, но это для Киева не новость.

24 января, 18:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1301335013614079&set=pb.100012127781936.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олексій Данілов</a></p>

Фото © Facebook / Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил отсутствие оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Незалежную. Об этом он сказал на брифинге по итогам состоявшегося заседания СНБО.

"Ещё раз скажу, что мы не видим каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Это невозможно даже физически. Есть ли передвижения российских войск на их территории? Да, есть, и для нас это не новость. Может быть, это новость для наших иностранных партнёров", — объяснил Данилов.

Глава СНБО Данилов не видит поводов для паники на Украине

Глава СНБО Данилов не видит поводов для паники на Украине

Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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