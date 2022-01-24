Боррель заявил, что не видит угрозы немедленного "вторжения" России на Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не видит угрозы немедленного нападения России на Украину. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе на вопрос журналистов о том, почувствовал ли он во время переговоров с Блинкеном, что планируется "вторжение".

"Как я сказал, у меня была возможность поговорить с госсекретарём [США Энтони] Блинкеном до и после переговоров с Россией. Поэтому для меня сегодня ничего нового не было. Определённо, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.