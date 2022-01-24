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Боррель заявил, что не видит угрозы немедленного "вторжения" России на Украину

Он напомнил о недавних переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном и отметил, что в сегодняшних событиях для него ничего нового не было.

24 января, 18:56
<p>Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА / JOHANNA GERON / POOL</p>

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / ЕРА / JOHANNA GERON / POOL

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не видит угрозы немедленного нападения России на Украину. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе на вопрос журналистов о том, почувствовал ли он во время переговоров с Блинкеном, что планируется "вторжение".

"Как я сказал, у меня была возможность поговорить с госсекретарём [США Энтони] Блинкеном до и после переговоров с Россией. Поэтому для меня сегодня ничего нового не было. Определённо, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее сегодня НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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