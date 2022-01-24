Секретарь СНБО Данилов рассказал, сколько иностранных посольств начали эвакуацию из Киева
По его словам, на Украине "не наблюдается активного выезда дипломатов из страны".
Секретарь СНБО Алексей Данилов © ТАСС / Zuma
Украинские власти не наблюдают активного выезда дипломатов из страны, своих сотрудников эвакуируют три посольства, 49 дипмиссий не принимали таких решений. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"На сегодняшний день у нас есть информация о трёх посольствах (которые эвакуируют сотрудников. — Прим. Лайфа), 49 стран не принимают участия", — отметил он.
По словам Данилова, об эвакуации объявляли посольства США, Великобритании и Австралии. Другие посольства этим не занимаются, подчеркнул секретарь СНБО, заметив, что на Украине "не наблюдается активного выезда дипломатов из страны". При этом в МИД Незалежной сообщили, что о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов уведомили Киев четыре страны — США, Британия, Австралия, а также Германия.
Ранее Лайф писал о том, что Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. А Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0