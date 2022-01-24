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Секретарь СНБО Данилов рассказал, сколько иностранных посольств начали эвакуацию из Киева

По его словам, на Украине "не наблюдается активного выезда дипломатов из страны".

24 января, 18:53
<p>Секретарь СНБО Алексей Данилов © ТАСС / Zuma</p>

Секретарь СНБО Алексей Данилов © ТАСС / Zuma

Украинские власти не наблюдают активного выезда дипломатов из страны, своих сотрудников эвакуируют три посольства, 49 дипмиссий не принимали таких решений. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"На сегодняшний день у нас есть информация о трёх посольствах (которые эвакуируют сотрудников. — Прим. Лайфа), 49 стран не принимают участия", — отметил он.

Глава СНБО Данилов не видит поводов для паники на Украине

Глава СНБО Данилов не видит поводов для паники на Украине

По словам Данилова, об эвакуации объявляли посольства США, Великобритании и Австралии. Другие посольства этим не занимаются, подчеркнул секретарь СНБО, заметив, что на Украине "не наблюдается активного выезда дипломатов из страны". При этом в МИД Незалежной сообщили, что о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов уведомили Киев четыре страны — США, Британия, Австралия, а также Германия.

Глава МИД ФРГ не видит необходимости в эвакуации немецких дипломатов с Украины

Глава МИД ФРГ не видит необходимости в эвакуации немецких дипломатов с Украины

Ранее Лайф писал о том, что Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. А Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время.

МИД Австрии заявил о готовности эвакуировать дипломатов из Киева "в случае необходимости"

МИД Австрии заявил о готовности эвакуировать дипломатов из Киева "в случае необходимости"

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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