Секретарь СНБО Данилов рассказал, сколько иностранных посольств начали эвакуацию из Киева

Украинские власти не наблюдают активного выезда дипломатов из страны, своих сотрудников эвакуируют три посольства, 49 дипмиссий не принимали таких решений. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"На сегодняшний день у нас есть информация о трёх посольствах (которые эвакуируют сотрудников. — Прим. Лайфа) , 49 стран не принимают участия", — отметил он.

По словам Данилова, об эвакуации объявляли посольства США, Великобритании и Австралии. Другие посольства этим не занимаются, подчеркнул секретарь СНБО, заметив, что на Украине "не наблюдается активного выезда дипломатов из страны". При этом в МИД Незалежной сообщили, что о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов уведомили Киев четыре страны — США, Британия, Австралия, а также Германия.