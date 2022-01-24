Посол России Антонов назвал несусветной ложью сообщения об эвакуации дипломатов из США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал "несусветной ложью" появившиеся в соцсетях сообщения об эвакуации российских дипломатов из Соединённых Штатов из-за ситуации вокруг Украины.

"Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице Посольства РФ в США в "Фейсбуке" в форме ответа на вопрос CNN.

Дипломаты сообщили, что получили множество аналогичных вопросов от СМИ после того, как в социальных сетях начали распространяться слухи о якобы начавшейся эвакуации сотрудников дипмиссии.