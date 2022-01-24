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Посол России Антонов назвал несусветной ложью сообщения об эвакуации дипломатов из США

Глава миссии РФ отметил, что все дипломаты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работают в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы и предписаний Госдепа посольство не получало, подчеркнул Антонов.

24 января, 19:11
<p>Посол РФ в США Анатолий Антонов © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Посол РФ в США Анатолий Антонов © ТАСС / Сергей Бобылев

Посол России в США Анатолий Антонов назвал "несусветной ложью" появившиеся в соцсетях сообщения об эвакуации российских дипломатов из Соединённых Штатов из-за ситуации вокруг Украины.

"Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице Посольства РФ в США в "Фейсбуке" в форме ответа на вопрос CNN.

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Дипломаты сообщили, что получили множество аналогичных вопросов от СМИ после того, как в социальных сетях начали распространяться слухи о якобы начавшейся эвакуации сотрудников дипмиссии.

Также в заявлении Антонова сказано, что главная задача на эту неделю — получить письменные ответы от Вашингтона на предложения Москвы по двум документам о гарантиях безопасности, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе.

Ранее Лайф писал о том, что Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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