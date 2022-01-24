В ФНС подсказали, как рассчитывать не облагаемый налогом доход от вкладов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России пояснила, как правильно рассчитывать не облагаемую налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) сумму годового дохода по банковским вкладам. Как отметили в ведомстве, впервые уплатить этот налог за прошлый год вкладчикам необходимо до 1 декабря 2022 года.

Чтобы рассчитать данную сумму, нужно умножить один миллион рублей на ключевую ставку ЦБ на 1 января данного года. Согласно данным ФНС, годовые доходы по банковским вкладам равные или ниже этой суммы не будут облагаться НДФЛ. Однако в случае, если доход выше, налогом облагается разность дохода и свободной от НДФЛ суммы. При этом декларировать такие доходы или как-то оформлять их не потребуется.

"Главное — это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга. <…> Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчёте суммы НДФЛ не учитывается", — сообщили в службе.

Стоит отметить, что под налогообложение также не будут попадать доходы по рублёвым счетам, где процентная ставка в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам. В конце этого периода ФНС сама высчитает сумму налога и направит физическому лицу уведомление об уплате НДФЛ.

"С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение 2021 года. При этом данная информация направляется без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставки", — пояснили в службе.