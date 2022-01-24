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Пентагон заявил, что США повышают готовность войск из-за напряжённости вокруг Украины

Данная мера касается как войск на территории страны, так и за рубежом. В Пентагоне также отметили, что Соединённые Штаты готовы отправить 8,5 тысячи военнослужащих в Европу, но решение пока не принято.

24 января, 19:39

Здание Пентагона © Pixabay

США повышают готовность своих войск на фоне роста напряжённости вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Джон Кёрби.

Данная мера касается как войск на территории США, так и за рубежом. В Пентагоне отметили, что Соединённые Штаты готовы отправить 8,5 тысячи военнослужащих в Европу, но решение пока не принято.

"Министр [обороны Ллойд] Остин привёл ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развёртыванию... Их численность достигает 8,5 тысячи", — сказал Кёрби на брифинге.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что США могут перебросить свои войска из Западной Европы в Восточную. При этом НАТО утром 24 января объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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