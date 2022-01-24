Пентагон заявил, что США повышают готовность войск из-за напряжённости вокруг Украины

Данная мера касается как войск на территории страны, так и за рубежом. В Пентагоне также отметили, что Соединённые Штаты готовы отправить 8,5 тысячи военнослужащих в Европу, но решение пока не принято.