Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на статью газеты Le Figaro о "бескомпромиссном дипломате" с лицом "без всякого намёка на улыбку" показала кадры с улыбающимся министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Дипломат в своём телеграм-канале опубликовала небольшой ролик, отметив, что "такого смешного фейка о нас западные СМИ ещё не выдавали. Это невозможно придумать. Ранее французская газета "Фигаро" посвятила Лаврову материал, в котором говорилось, что его лицо "без всякого намёка на улыбку напоминает образы времён холодной войны".

"Мы не можем допустить, чтобы старинное французское издание было признано обманщиком", — говорится в ролике, после чего показывается целая серия фотографий с улыбающимся или смеющимся Лавровым.