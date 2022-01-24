"Такого смешного фейка о нас ещё не выдавали": Захарова ответила на статью Le Figaro о серьёзном Лаврове кадрами со смеющимся министром
Ранее французская газета посвятила Лаврову материал, в котором говорилось, что его лицо "без всякого намёка на улыбку напоминает образы времён холодной войны". Однако представитель МИД развеяла миф о вечно хмуром министре.
Сергей Лавров © ТАСС / Александр Щербак
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на статью газеты Le Figaro о "бескомпромиссном дипломате" с лицом "без всякого намёка на улыбку" показала кадры с улыбающимся министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Дипломат в своём телеграм-канале опубликовала небольшой ролик, отметив, что "такого смешного фейка о нас западные СМИ ещё не выдавали. Это невозможно придумать. Ранее французская газета "Фигаро" посвятила Лаврову материал, в котором говорилось, что его лицо "без всякого намёка на улыбку напоминает образы времён холодной войны".
"Мы не можем допустить, чтобы старинное французское издание было признано обманщиком", — говорится в ролике, после чего показывается целая серия фотографий с улыбающимся или смеющимся Лавровым.
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Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады Христи Фриланд о Донбассе.
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