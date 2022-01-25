Пентагон обвинил Россию в нежелании идти на деэскалацию вокруг Украины
При этом пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кёрби заявил, что в Пентагоне верят в дипломатическое решение ситуации вокруг Незалежной. "Мы не говорим, что дипломатия умерла", — сказал он.
Вид на Пентагон. © ТАСС / Ладислав Карпов
Пентагон считает, что Россия не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кёрби.
"Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию", — сказал Кёрби на брифинге.
При этом он добавил, что в Пентагоне верят в дипломатическое решение ситуации вокруг Незалежной.
"Мы не говорим, что дипломатия умерла", — сказал представитель военного ведомства.
Ранее стало известно, что Пентагон повышает готовность войск на территории страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины. Глава министерства Ллойд Остин также привёл в состояние повышенной готовности некоторые воинские части. Их могут перебросить в Европу. Численность этих сил составляет восемь с половиной тысяч военнослужащих.
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Напомним, НАТО утром 24 января объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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