Пентагон обвинил Россию в нежелании идти на деэскалацию вокруг Украины

Пентагон считает, что Россия не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кёрби.

"Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию", — сказал Кёрби на брифинге.

При этом он добавил, что в Пентагоне верят в дипломатическое решение ситуации вокруг Незалежной.

"Мы не говорим, что дипломатия умерла", — сказал представитель военного ведомства.

Ранее стало известно, что Пентагон повышает готовность войск на территории страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины. Глава министерства Ллойд Остин также привёл в состояние повышенной готовности некоторые воинские части. Их могут перебросить в Европу. Численность этих сил составляет восемь с половиной тысяч военнослужащих.