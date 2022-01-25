"Страна.ua": Кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о переходном периоде в Донбассе

Правительство Украины решило отозвать из Верховной рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", возможное принятие которого в России ранее называли выходом Киева из Минских соглашений. Об этом пишут издания "Европейская правда" и "Страна.ua".

По данным СМИ, кабмин Незалежной провёл внеочередное заседание. Перед этим министр "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" Ирина Верещук заявляла, что правительство рассмотрит вопрос отзыва из Рады законопроекта о переходном периоде в Донбассе, поскольку он нуждается в доработке.

"В понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально для того, чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии… Впрочем, информация "Европейской правды" свидетельствует, что реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи "нормандской четвёрки" на уровне советников лидеров", — сообщила "Европейская правда" на своём сайте.

По данным издания, этот вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание украинского правительства. В свою очередь издание "Страна" отмечает, что это совершенно не трудная уступка со стороны украинской власти, ведь законопроект не имел никакого практического значения, а только пиаровское.

Данный законопроект был внесён правительством в Верховную раду в августе прошлого года. Он определяет действия власти Украины на неподконтрольных территориях в период "после возвращения". В том числе предполагает ответственность жителей регионов за деятельность в период "оккупации" и проведение люстрации.