Ещё и опоздал: Порошенко вызвали на допрос в ГБР, но он не дождался следователя и ушёл через семь минут
Подобное поведение экс-президента Украины "может расцениваться как ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей", отметили в Госбюро. В чём причина такой спешки, пока не ясно.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко. © ТАСС / Ирина Яковлева
Государственное бюро расследований Украины заявило, что экс-президент страны Пётр Порошенко 24 января опоздал на вызов следователя по делу о поставках угля в Донбасс и преждевременно покинул здание ГБР. Об этом проинформировала пресс-служба Госбюро.
"Порошенко Пётр Алексеевич прибыл по вызову в ГБР, но через семь минут покинул помещение, не дождавшись следователя", — говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что экс-президент явился с опозданием. Так, в 16:07 (17:07 мск) Порошенко с адвокатами прибыл в Государственное бюро расследований, в 16:11 (17:11 мск) его зарегистрировали в журнале посетителей, а в 16:14 (17:14 мск) он уже покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя. В пресс-службе добавили, что следователь был готов к общению с подозреваемым. В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение Порошенко "может расцениваться как ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей".
Ранее Печерский районный суд Киева постановил отпустить бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Это самая мягкая мера пресечения из всех возможных. Политика, которого 17 января задержали в аэропорту сразу по прилёте в Киев, подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Прокуроры просили суд арестовать Порошенко с миллиардным залогом и обязательством сдать паспорта, но его отпустили просто так, без залога.
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