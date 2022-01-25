Государственное бюро расследований Украины заявило, что экс-президент страны Пётр Порошенко 24 января опоздал на вызов следователя по делу о поставках угля в Донбасс и преждевременно покинул здание ГБР. Об этом проинформировала пресс-служба Госбюро.

"Порошенко Пётр Алексеевич прибыл по вызову в ГБР, но через семь минут покинул помещение, не дождавшись следователя", — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что экс-президент явился с опозданием. Так, в 16:07 (17:07 мск) Порошенко с адвокатами прибыл в Государственное бюро расследований, в 16:11 (17:11 мск) его зарегистрировали в журнале посетителей, а в 16:14 (17:14 мск) он уже покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя. В пресс-службе добавили, что следователь был готов к общению с подозреваемым. В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение Порошенко "может расцениваться как ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей".