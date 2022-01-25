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Звезда детского "Голоса" Данил Плужников после операции передвигается в аппарате Илизарова

Мама 19-летнего исполнителя рассказала, что это нужно для исправления искривления ног. Она выразила надежду, что лечение сына, страдающего редким генетическим заболеванием, принесёт положительный результат.

24 января, 21:46
<p>Данил Плужников © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU2VmXSAFK2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pylllygrim</a></p>

Данил Плужников © Instagram / pylllygrim

Победитель музыкального шоу "Голос. Дети" Данил Плужников перенёс очередную операцию и сейчас передвигается в аппарате Илизарова. Об этом в беседе с kp.ru рассказала мать исполнителя.

Издание отмечает, что болезнь Данила мешает ему качественно жить. Певец страдает псевдоахондроплазией (редкое генетическое заболевание — деформация суставов, нарушение роста костей). Плужников пережил множество операций по выпрямлению суставов. При этом ситуация с тазобедренным суставом не даёт покоя. Поэтому Данил сам настоял на проведении курса глобальной коррекции (комплекса операций, которые должны помочь восстановить ноги и выправить суставы), дождался квоты, взял академический отпуск в училище Гнесиных и перенёс несколько операций в курганском центре Илизарова.

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"День назад мы вернулись из Кургана, это далеко не первая наша операция. Уже третья по счёту в этом направлении. Начиная с сентября прошлого года. Едем, оперируемся, возвращаемся домой. Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Это нужно для исправления искривления нижних конечностей. Всё очень сложно, непрогнозируемо и долго. Нужно только надеяться на положительный результат. И наблюдать", — сказала мама Плужникова.

По её словам, Данил будет работать с реабилитологом, делать специальные упражнения, чтобы не возникло контрактуры (ограниченная подвижность) суставов.

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"Будем разрабатывать оперированную ногу. Процесс долгий. Нам нужно сделать эту ногу опорной. И только потом смотреть в будущее", — добавила женщина.

Напомним, в 2016 году Данил Плужников стал победителем третьего сезона проекта "Голос. Дети". Сейчас артисту уже 19 лет.

Ранее певец Сосо Павлиашвили рассказал, как рождение дочери избавило его от эпилепсии. Когда болезнь начала прогрессировать, артист хотел расстаться с женой, а через год решил, что нужно завести ребёнка.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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