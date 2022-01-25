Звезда детского "Голоса" Данил Плужников после операции передвигается в аппарате Илизарова
Мама 19-летнего исполнителя рассказала, что это нужно для исправления искривления ног. Она выразила надежду, что лечение сына, страдающего редким генетическим заболеванием, принесёт положительный результат.
Данил Плужников © Instagram / pylllygrim
Победитель музыкального шоу "Голос. Дети" Данил Плужников перенёс очередную операцию и сейчас передвигается в аппарате Илизарова. Об этом в беседе с kp.ru рассказала мать исполнителя.
Издание отмечает, что болезнь Данила мешает ему качественно жить. Певец страдает псевдоахондроплазией (редкое генетическое заболевание — деформация суставов, нарушение роста костей). Плужников пережил множество операций по выпрямлению суставов. При этом ситуация с тазобедренным суставом не даёт покоя. Поэтому Данил сам настоял на проведении курса глобальной коррекции (комплекса операций, которые должны помочь восстановить ноги и выправить суставы), дождался квоты, взял академический отпуск в училище Гнесиных и перенёс несколько операций в курганском центре Илизарова.
"День назад мы вернулись из Кургана, это далеко не первая наша операция. Уже третья по счёту в этом направлении. Начиная с сентября прошлого года. Едем, оперируемся, возвращаемся домой. Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Это нужно для исправления искривления нижних конечностей. Всё очень сложно, непрогнозируемо и долго. Нужно только надеяться на положительный результат. И наблюдать", — сказала мама Плужникова.
По её словам, Данил будет работать с реабилитологом, делать специальные упражнения, чтобы не возникло контрактуры (ограниченная подвижность) суставов.
"Будем разрабатывать оперированную ногу. Процесс долгий. Нам нужно сделать эту ногу опорной. И только потом смотреть в будущее", — добавила женщина.
Напомним, в 2016 году Данил Плужников стал победителем третьего сезона проекта "Голос. Дети". Сейчас артисту уже 19 лет.
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