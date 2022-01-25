В Ленобласти ищут провалившегося под лёд на Неве ребёнка

Ребёнок провалился под лёд Невы во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Поиски мальчика, в которых участвовали десятки человек и не менее 13 единиц техники, велись с вечера понедельника, но результатов не дали. По данным Лайфа, сейчас поиски приостановлены, предположительно, из-за темноты.

Инцидент произошёл в деревне Новосаратовка. Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, семилетнего мальчика, провалившегося под лёд, пыталась спасти его тётя: она гуляла с ним и его братом, не уследила за ребёнком и сама едва не утонула. Накануне 25-летняя девушка забрала мальчиков из частной школы и пошла гулять с ними по берегу Невы. Когда она на секунду отвлеклась, один из детей прыгнул на лёд. Тётя попыталась вытащить племянника, но тоже провалилась, её спасли очевидцы. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.