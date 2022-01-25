Фармацевт Абде назвал рыбу, употребление которой вызывает рак
Специалист отметил, что этот морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам. Он не рекомендует часто употреблять такую еду.
© Pixabay
Фармацевт Хуссейн Абде посоветовал не есть солёную рыбу, так как она провоцирует онкологию. Об этом пишет британская газета Express.
"Такой морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам или рису. Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории", — пояснил специалист.
По словам Абде, соление рыбы для её консервирования приводит к образованию побочных продуктов, увеличивающих вероятность риска развития онкологических заболеваний. Эксперт отметил, что любая солёная, маринованная и копчёная пища провоцирует развитие рака желудка и толстой кишки. Медик не рекомендует часто употреблять такую еду.
Ранее врач Джулия Геррини рассказала, как распознать рак лёгких по состоянию кожи.
Лента новостей
МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве
сегодня в 22:27
Первый тур выборов президента Италии не определил лидера из-за множества пустых бюллетеней
сегодня в 22:01
Звезда детского "Голоса" Данил Плужников после операции передвигается в аппарате Илизарова
сегодня в 21:46
Комментариев: 0