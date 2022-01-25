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Фармацевт Абде назвал рыбу, употребление которой вызывает рак

Специалист отметил, что этот морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам. Он не рекомендует часто употреблять такую еду.

24 января, 22:35

© Pixabay

Фармацевт Хуссейн Абде посоветовал не есть солёную рыбу, так как она провоцирует онкологию. Об этом пишет британская газета Express.

"Такой морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам или рису. Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории", пояснил специалист.

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По словам Абде, соление рыбы для её консервирования приводит к образованию побочных продуктов, увеличивающих вероятность риска развития онкологических заболеваний. Эксперт отметил, что любая солёная, маринованная и копчёная пища провоцирует развитие рака желудка и толстой кишки. Медик не рекомендует часто употреблять такую еду.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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