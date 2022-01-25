"Единая Россия" и Минобрнауки предусмотрят строительство комнат для молодых семей в кампусах и общежитиях
По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, на сегодняшний день крайне важно создавать возможности для семейного проживания. Важно продумать и рабочие форматы для присмотра за детьми.
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"Единая Россия" и Минобрнауки предусмотрят строительство комнат для семейного проживания в программе развития кампусов. Об этом во вторник заявила вице-спикер Госдумы, глава партийной Комиссии единороссов по защите материнства и детства Анна Кузнецова. По её словам, создавать возможности для проживания молодых семей — это крайне важно. Так, сегодня в различных регионах уже есть опыт, когда при общежитиях создаются ясли.
"Вместе с коллегами из Минобрнауки мы приняли решение о том, что в том числе и в программе строительства кампусов, на которую сегодня выделено порядка 50 млрд рублей, также будет предусмотрено строительство комнат для возможности семейного проживания и иные решения, которые помогут молодым семьям", — проанонсировала Кузнецова.
Кроме того, она напомнила, что сейчас по всей России реализуется программа капитального ремонта общежитий вузов. В 2021 году на эти цели выделено пять миллиардов рублей, отремонтировано 254 общежития. Примерно такой же объём запланирован и на 2022 год.
Напомним, что в социальной сфере за два года был реализован целый комплекс мер по поддержке молодых семей с детьми. В частности, в России начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребёнка, назначили пособия беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации. Были и единоразовые выплаты и по пять, и по десять тысяч рублей. По словам президента, всё было нацелено на то, чтобы "или напрямую людей поддержать, или поддержать их через бизнес", потому что предприниматели получали помощь только в том случае, если они сохранили рабочие места и заработные платы, несмотря на коронавирус.
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