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Песков: Путин не обсуждал с президентом Кубы Диас-Канелем вопрос размещения военных баз

Телефонный разговор лидеров стран состоялся накануне. В частности, глава островного государства поблагодарил президента РФ за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с ковидом.

25 января, 09:48

Владимир Путин © Kremlin.ru

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель не затрагивали в ходе телефонного разговора вопрос усиления военно-технического сотрудничества двух государств и размещения военных баз. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Напомним, что Путин провёл телефонные переговоры с Диас-Канелем накануне, 24 января. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене. В частности, собеседник поблагодарил российского лидера за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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