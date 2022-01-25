Песков: Путин не обсуждал с президентом Кубы Диас-Канелем вопрос размещения военных баз

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель не затрагивали в ходе телефонного разговора вопрос усиления военно-технического сотрудничества двух государств и размещения военных баз. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.