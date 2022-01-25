Песков: Путин не обсуждал с президентом Кубы Диас-Канелем вопрос размещения военных баз
Телефонный разговор лидеров стран состоялся накануне. В частности, глава островного государства поблагодарил президента РФ за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с ковидом.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель не затрагивали в ходе телефонного разговора вопрос усиления военно-технического сотрудничества двух государств и размещения военных баз. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Напомним, что Путин провёл телефонные переговоры с Диас-Канелем накануне, 24 января. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене. В частности, собеседник поблагодарил российского лидера за оказываемую республике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Лента новостей
В Кремле не стали комментировать якобы приостановку закупок и поставок "Эпиваккороны"
сегодня в 09:46
Добровинский: Вдова Градского Коташенко сообщила об ограблении не через семь часов, а через два
сегодня в 09:42
В Кремле поделились ожиданиями от встречи Козака с политическими советниками "нормандского формата" в Париже
сегодня в 09:36
Комментариев: 0