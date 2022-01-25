Защитник сборной России Адамов близок к переходу в "Зенит"

Защитник "Урала" и сборной России Арсен Адамов близок к переходу в питерский "Зенит". Об этом " Спорт-Экспрессу " сообщил президент "шмелей" Григорий Иванов.

" Скорее всего, Адамов перейдёт в "Зенит". Но контракт ещё не подписан ", — заявил Иванов.

Ранее Адамова активно сватали в московский "Локомотив", однако стороны не смогли прийти к соглашению. В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей в составе "Урала" и забил один мяч. Осенью он попал в заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.