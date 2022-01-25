Защитник сборной России Адамов близок к переходу в "Зенит"
До этого его активно сватали в "Локомотив", однако стороны не смогли прийти к соглашению.
Фото © ФК "Урал"
Защитник "Урала" и сборной России Арсен Адамов близок к переходу в питерский "Зенит". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил президент "шмелей" Григорий Иванов.
"Скорее всего, Адамов перейдёт в "Зенит". Но контракт ещё не подписан", — заявил Иванов.
Ранее Адамова активно сватали в московский "Локомотив", однако стороны не смогли прийти к соглашению. В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей в составе "Урала" и забил один мяч. Осенью он попал в заявку сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.
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