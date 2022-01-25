"Зенит" на глазах у Карпина разгромил "Жилину" в товарищеском матче

Питерский "Зенит" в товарищеском матче разгромил словацкую "Жилину" со счётом 5:0. Встреча проходила в рамках предсезонного сбора в ОАЭ.

Главным героем встречи стал Александр Ерохин, который во втором тайме сумел отправить три мяча в ворота соперника. Ещё по голу забили Артём Дзюба и Андрей Мостовой. Добавим, что за встречей лично наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.