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"Зенит" на глазах у Карпина разгромил "Жилину" в товарищеском матче

Главным героем встречи стал Александр Ерохин, оформивший хет-трик во втором тайме.

25 января, 08:50

Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Питерский "Зенит" в товарищеском матче разгромил словацкую "Жилину" со счётом 5:0. Встреча проходила в рамках предсезонного сбора в ОАЭ.

Главным героем встречи стал Александр Ерохин, который во втором тайме сумел отправить три мяча в ворота соперника. Ещё по голу забили Артём Дзюба и Андрей Мостовой. Добавим, что за встречей лично наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Товарищеский матч "Зенита" закончился досрочно из-за драки

Товарищеский матч "Зенита" закончился досрочно из-за драки

Ранее Лайф сообщал, что товарищеский матч "Зенита" против болгарского "Ботева" закончился досрочно из-за драки, которая началась прямо по ходу игры.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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