"Зенит" на глазах у Карпина разгромил "Жилину" в товарищеском матче
Главным героем встречи стал Александр Ерохин, оформивший хет-трик во втором тайме.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Питерский "Зенит" в товарищеском матче разгромил словацкую "Жилину" со счётом 5:0. Встреча проходила в рамках предсезонного сбора в ОАЭ.
Главным героем встречи стал Александр Ерохин, который во втором тайме сумел отправить три мяча в ворота соперника. Ещё по голу забили Артём Дзюба и Андрей Мостовой. Добавим, что за встречей лично наблюдал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Ранее Лайф сообщал, что товарищеский матч "Зенита" против болгарского "Ботева" закончился досрочно из-за драки, которая началась прямо по ходу игры.
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