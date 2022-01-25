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В Кремле не стали комментировать якобы приостановку закупок и поставок "Эпиваккороны"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос необходимо задавать профильному ведомству и оперштабу.

25 января, 09:46
<p>© Агентство городских новостей "Москва"</p>

© Агентство городских новостей "Москва"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на все вопросы о якобы приостановке закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" должны отвечать Минздрав РФ и правительственный оперштаб, так как это не прерогатива Кремля.

"Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый [вице-премьером РФ Татьяной] Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться", — добавил он.

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Ранее сообщалось, что Минздрав временно приостановил закупки вакцины "Эпиваккорона". При этом уточняется, что производители препарата готовы продолжить его выпуск, если поступит соответствующий запрос. Они также отметили, что производство идёт в соответствии с утверждёнными планами.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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