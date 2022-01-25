В Кремле не стали комментировать якобы приостановку закупок и поставок "Эпиваккороны"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на все вопросы о якобы приостановке закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" должны отвечать Минздрав РФ и правительственный оперштаб, так как это не прерогатива Кремля.

"Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый [вице-премьером РФ Татьяной] Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться", — добавил он.