В Кремле не стали комментировать якобы приостановку закупок и поставок "Эпиваккороны"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос необходимо задавать профильному ведомству и оперштабу.
© Агентство городских новостей "Москва"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на все вопросы о якобы приостановке закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" должны отвечать Минздрав РФ и правительственный оперштаб, так как это не прерогатива Кремля.
"Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый [вице-премьером РФ Татьяной] Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Минздрав временно приостановил закупки вакцины "Эпиваккорона". При этом уточняется, что производители препарата готовы продолжить его выпуск, если поступит соответствующий запрос. Они также отметили, что производство идёт в соответствии с утверждёнными планами.
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