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Добровинский: Вдова Градского Коташенко сообщила об ограблении не через семь часов, а через два

Юрист порекомендовал "всем завистникам перестать судачить и дать следствию делать свою работу", напомнив, что одного подозреваемого уже удалось задержать.

25 января, 09:42
<p>Марина Коташенко. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Марина Коташенко. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Вдову Александра Градского Марину Коташенко попытались дискредитировать, сообщив, что она заявила об ограблении лишь через семь часов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юрист Александр Добровинский.

"Вскрылась очередная ложь и попытка дискредитации Марины Коташенко. Кто-то сказал, что Марина сообщила об ограблении в правоохранительные органы спустя лишь семь часов, СМИ это подхватили, а хейтеры начали строить подозрения по поводу инсценировки и прочего", — отметил он.

Добровинский отметил, что на самом деле Коташенко сообщила о произошедшем через два часа. После того как смогла оправиться от шока. Юрист порекомендовал "всем завистникам перестать судачить и дать следствию делать свою работу", напомнив, что одного подозреваемого уже удалось задержать.

МВД заявило о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского Коташенко

МВД заявило о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского Коташенко

Ранее Лайф выяснил личность участника нападения на вдову Градского. 26-летний мужчина нигде не работал, жил без регистрации и находился в федеральном розыске за разбой.

Лайф уже писал, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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