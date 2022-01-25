Добровинский: Вдова Градского Коташенко сообщила об ограблении не через семь часов, а через два

Вдову Александра Градского Марину Коташенко попытались дискредитировать, сообщив, что она заявила об ограблении лишь через семь часов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юрист Александр Добровинский.

"Вскрылась очередная ложь и попытка дискредитации Марины Коташенко. Кто-то сказал, что Марина сообщила об ограблении в правоохранительные органы спустя лишь семь часов, СМИ это подхватили, а хейтеры начали строить подозрения по поводу инсценировки и прочего", — отметил он.

Добровинский отметил, что на самом деле Коташенко сообщила о произошедшем через два часа. После того как смогла оправиться от шока. Юрист порекомендовал "всем завистникам перестать судачить и дать следствию делать свою работу", напомнив, что одного подозреваемого уже удалось задержать.